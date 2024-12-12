В Черкасской области ученые обнаружили следы загадочного убийства времен трипольцев

Археологи считают, что это может быть связано с неизвестным ранее ритуалом захоронения или нападением представителей соседних племен.

В селе Косеновка в Черкасской области украинские и немецкие археологи обнаружили развалины дома с останками семи человек, датированные 3700-3600 годом до нашей эры.

О результатах исследования написано в журнале PLOS One.

Эксперты считают, что некоторых из них могли убить во время пожара в этом доме. На это указали следы обгорания и травмы на костях людей, которые были представителями Трипольской культуры.

Во время раскопок археологи обнаружили останки семи человек: четырех взрослых, подростка и двоих детей разных возрастов. Их анализировали с помощью остеологического анализа, выявляя следы болезней, травм и обгорания, радиоуглеродного анализа для установления возраста и изотопного анализа, который помог установить рацион древних людей.

На четырех останках обнаружили следы обгорания, которое произошло сразу после смерти или стало ее причиной, — это были двое детей, подросток, вероятно, женщина и взрослый 25-40 лет, также, очевидно, женщина. Еще двое взрослых, хотя и не имели следов обгорания на костях, умерли примерно в то же время, что произошел пожар, возможно, от отравления угарным газом.

Ученым известно, что трипольцы могли сжигать дома после того, как покидали свои стоянки, но находка в сожженном доме человеческих костей не вписывается в эту теорию. Как считают археологи, это может быть связано с неизвестным ранее ритуалом погребения или нападением представителей соседних племен.

Напомним, украинские археологи совместно с польскими коллегами обнаружили в бывшем селе Пужники Тернопольской области место массового захоронения поляков, погибших в 1940 годах.

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