В Черкасской области умер младенец после того, как мать несколько часов выпивала с друзьями на улице

В Черкасской области умер младенец после того, как мать несколько часов выпивала с друзьями на улице

Женщина обнаружила ребенка мертвым, когда проснулась.

В Черкасской области в селе Тихоновка, Звенигородского района, 21-летняя мать обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка после того, как долго выпивала со своими друзьями на улице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

В полицию позвонила 21-летняя женщина и сообщила, что ее 4-месячный ребенок умер. Она рассказала, что взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице. Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, а 21-летнюю мать задержали

"Ситуация произошла в селе Тихоновка, Звенигородского района. Причина смерти ребенка будет установлена после заключения проведенного вскрытия. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события", — прокомментировал событие начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Михаил Куратченко.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Следствие продолжается.

Напомним, что в Тернопольской области разыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Это – 30-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей.

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