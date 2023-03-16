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В Черкасской области уроженец России отказался от мобилизации из-за "убеждения": как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2027
Время на прочтение
1 мин
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В Черкасской области уроженец России отказался от мобилизации из-за "убеждения": как его наказали

Фото: ТСН.ua

Уклончивый получил условный срок лишения свободы.

В Умани Черкасской области к условному сроку лишения свободы приговорили уроженца Краснодарского края РФ, имевшего украинское гражданство. Мужчина подлежал мобилизации, однако отказался защищать Украину.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, уроженец РФ, имевший украинское гражданство, 18 января 2023 года получил повестку и прошел медицинскую комиссию. Он должен был прийти в военкомат на следующий день. Мужчина собрал вещи и сообщил родным о мобилизации, однако в пункт сбора он так и не пришел.

На суде уклоняющийся вину признал и заявил, что "внутреннее убеждение, которое не позволяет ему брать в руки оружие и убивать".

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок – 2 годами условного.

Напомним, житель села Ворона в Ковельском районе Волынской области набросился с бранью на работников военкомата, которые на остановке общественного транспорта вручали ему повестку.

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Дата публикации
Просмотры
2027
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