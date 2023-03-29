В Черкасской области установили кратчайший в Украине комендантский час

В Черкасской области сокращают комендантский час. Теперь он продлится всего 4 часа.

С понедельника, 3 апреля, в Черкасской области комендантский час будет действовать с 00:00 до 4:00.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, такое решение связано с ситуацией безопасности, посевной кампанией и для наращивания производственных мощностей.

"Напоминаю, что в это время запрещено быть на улице и других общественных местах. За исключением сигнала воздушной тревоги", — добавил Табурец.

Напомним, в Киеве от 26 марта также сократили комендантский час. Теперь он будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Кроме того, в Полтавской области также сократили продолжительность комендантского часа. На всей территории региона он продлится с 23:00 до 04:00.

Соответствующее решение было принято и в Ивано-Франковской области. Там со среды, 29 марта, сокращают продолжительность комендантского часа – он будет действовать с 00:00 до 05:00.

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