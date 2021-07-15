В Черкасской области в канализационной яме погибли двое мужчин

В Черкасской области в канализационной яме погибли двое мужчин

Медики пытались спасти рабочих.

В Черкасской области двое мужчин погибли во время ремонтных работ в канализационном колодце.

Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.

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В Центр управления по чрезвычайным ситуациям из города Монастырище Уманского района поступило сообщение о том, что на улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин.

На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, которые спустились на глубину около 4 метров, и подняли на поверхность мужчин.

Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.

Напомним, в столице женщина провалилась в пропасть с горячей водой. Несчастный случай произошел в спальном районе недалеко от станции метро. Видео выложили в сеть очевидцы, оттащили женщину от опасной пропасти и помогли встать на ноги.

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