В Черкасской области в канализационной яме погибли двое мужчин

Медики пытались спасти рабочих.
В Черкасской области двое мужчин погибли во время ремонтных работ в канализационном колодце.
Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.
В Центр управления по чрезвычайным ситуациям из города Монастырище Уманского района поступило сообщение о том, что на улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин.
На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, которые спустились на глубину около 4 метров, и подняли на поверхность мужчин.
Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.
Напомним, в столице женщина провалилась в пропасть с горячей водой. Несчастный случай произошел в спальном районе недалеко от станции метро. Видео выложили в сеть очевидцы, оттащили женщину от опасной пропасти и помогли встать на ноги.