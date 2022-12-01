В Черкасской области в одной из громад запретили деятельность московского патриархата

В Черкасской области на территории Шполянского громады запретили деятельность церкви Московского патриархата. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает Шполянский городской совет в Facebook.

Решение было принято с целью защиты суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности Украины. А также для предотвращения коллаборационизма и прекращения разжигания межрелигиозной розни.

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"Решение единогласно приняли городские депутаты на внеочередном заседании сессии 29 ноября. Народные избранники учли антиукраинскую и антигосударственную позицию религиозных организаций Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом и другими религиозными организациями с центром в стране-агрессоре", — говорится в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности МП на территории Украины. Предлагаемым законом предусматривается полное запрещение каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

Скандалы из УПЦ МП и обыски СБУ на их территориях

В последнее время силовики СБУ "взялись" за УПЦ МП. Так, одним из самых громких стал обыск в Киево-Печерской лавре, где разразился скандал из-за песни, которая прославляет, якобы, пробуждающуюся Россию.

Во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

Кроме того, обыски были на территориях Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП), где были обнаружены пропагандистские материалы и враждебная символика.

Накануне, 30 ноября, СБУ с обыском "посетила" один из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

Тем временем в Винницкой области вручили подозрение митрополиту одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам правоохранителей, он разжигал религиозную рознь, а также предписывал молиться за патриарха Кирилла, который поддерживает войну России против Украины.

А в Харьковской области разоблачили настоятеля храма УПЦ Московского патриархата. Церковник во время оккупации Купянского района россиянами призвал своих прихожан поддерживать армию страны-агрессорки и захватчиков.

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