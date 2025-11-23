- Дата публикации
В Черкасской области в пожаре погибли дети: подробности трагедии
Из-за пожара в Черкасской области погибли, предварительно, четверо детей.
В Черкасской области произошла трагедия, которая унесла жизни детей. Они погибли в пожаре.
Об этом сообщает ГСЧС .
Подробности
Вечером 22 ноября в Черкасской области произошел пожар в жилом доме в Уманском районе.
«Обеспокоенная мать сообщила, что огонь охватил все дома, где находились дети», — стало известно.
Пожарные оперативно локализовали пожар на площади 56 кв. м.
«Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили остатки 3-х детей и 1 фрагмент тела вероятно 4-го ребенка», — говорится в сообщении.
Вероятно, это дети 2018, 2020, 2022, 2025 года рождения. Еще один ребенок, 2017 года рождения, доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.
Причины пожара выясняются. В ГСЧС выразили искренние соболезнования семье.
