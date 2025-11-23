В Черкасской области в пожаре погибли дети: подробности трагедии

Пожарная машина / Фото иллюстративная / © ГСЧС

Реклама

В Черкасской области произошла трагедия, которая унесла жизни детей. Они погибли в пожаре.

Об этом сообщает ГСЧС .

Подробности

Вечером 22 ноября в Черкасской области произошел пожар в жилом доме в Уманском районе.

Реклама

«Обеспокоенная мать сообщила, что огонь охватил все дома, где находились дети», — стало известно.

Пожарные оперативно локализовали пожар на площади 56 кв. м.

«Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили остатки 3-х детей и 1 фрагмент тела вероятно 4-го ребенка», — говорится в сообщении.

Вероятно, это дети 2018, 2020, 2022, 2025 года рождения. Еще один ребенок, 2017 года рождения, доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.

Реклама

Причины пожара выясняются. В ГСЧС выразили искренние соболезнования семье.

Напомним, в многоэтажке в Шевченковском районе Киева произошел пожар . Спасены два человека, в том числе ребенок.

«20 ноября в 11:39 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на Кудрявском спуске. На месте установлено, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже 11-этажного жилого дома. Во время тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.