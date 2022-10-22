В Черкасской области в Уманском и части Звенигородского районов нет света — ОВА

В Черкасской области без электроэнергии оказались Уманский и часть Звенигородского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

По его словам, аварийное отключение вызвано российскими ракетными ударами по энергообъектам в Кировоградской области.

"Наши энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Прежде всего на объектах критической инфраструктуры", — подчеркнул глава области.

Табурец призывает "тотально экномить электроэнергию".

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Российская армия также атаковала Ровенскую область. Глава ОВА Виталий Коваль сообщил о попадании. Впрочем, без деталей.

Атаковали русские и Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах. В области уже приступили к отключению электроэнергии.

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