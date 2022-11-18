В Черкасской области вдруг вернули полный запрет на посещение лесов

В Черкасской области снова запретили посещать леса. С чем связано такое решение, в областной военной администрации не говорят.

О запрете сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Восстановлен полный запрет на посещение лесов Черкасской области. Это касается и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)", — написал Табурец.

Однако, по его словам, есть исключения. В частности, в лес может заезжать транспорт, используемый военными формированиями, правоохранительными органами, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями, пользователями охотничьих угодий во время выполнения своих полномочий. Кроме того, соответствующий запрет не распространяется на технику лесохозяйственных нужд.

Табурец отметил, что это распоряжение теперь действует на весь период военного положения.

Напомним, ранее в Черкасской области действовали более мягкие правила по посещения лесов. В частности, запрет оставался на посещение только некоторых из них.

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