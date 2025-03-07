В Черкасской области внука, которого разыскивала бабушка, обнаружили закопанным на огороде

28-летний мужчина пошел в магазин и уже не вернулся.

Полицейские задержали подозреваемого в умышленном убийстве мужчину, пропавшего в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Его разыскивали более трех месяцев.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

В ноябре 2024 года в полицию Корсунь-Шевченковского обратилась женщина и сообщила об исчезновении 28-летнего внука, который ушел в магазин и домой не вернулся.

Оперативники, следователи, аналитики приступили к комплексным мерам по розыску.

Во время поисков его обнаружили мертвым, он был зарыт в огороде местного жителя. Эксперты обнаружили телесные повреждения, указывавшие на насильственную смерть.

Полицейские собрали вещественные доказательства и обнаружили важные поводы в деле. Под подозрение попал 33-летний житель Корсунь-Шевченковского, ранее судимый.

Напомним, во Львове будут судить 18-летнюю девушку за убийство с особой жестокостью. Во время спора львовянка 65 раз ударила своего 27-летнего парня кухонным ножом.

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