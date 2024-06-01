В Черкасской области во двор работника ТЦК бросили взрывчатку

В Катеринополе Черкасской области произошло нападение на здание военнослужащего Звенигородского РТЦК и СП. Неизвестные бросили взрывчатку прямо во двор дома.

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Инцидент произошел 30 мая.

"Неизвестными лицами было брошено взрывное устройство, которое повлекло взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины. К счастью, члены семьи не пострадали", — говорится в сообщении областного ТЦК.

Там отметили, что военнослужащий встал на защиту Украины с началом полномасштабной войны, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла мужчину на войне.

"Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины. Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку. Начатая врагом эта информационно-ментальная агрессия будет обречена на поражение только при условии сознательного, взрослого и ответственного отношения каждого из нас к информации, которую мы получаем через социальные сети и медиа", - отметили в ТЦК.

Напомним, в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК газовым баллончиком. Потерпевший военнослужащий получил серьезные травмы.

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