В Черкасской области водитель сбила мать с коляской – женщина погибла

Полиция говорит, что водитель не справилась с управлением.

В селе Верхнячка произошла смертельная авария – погибла женщина.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

"49-летняя водитель Volkswagen Golf не справилась с управлением и совершила наезд на 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу с годовалым сыном в детской коляске", — говорится в сообщении.

Мать погибла на месте аварии. Медики осмотрели годовалого мальчика – ребенок не пострадал.

Водителя задержала полиция. По этому факту возбуждено уголовное производство. Нарушительнице грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Тернополе водитель на пешеходном переходе насмерть сбила ребенка.

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