В Черкасской области военком попался на взятке от призывника: что он ему пообещал

Одного из подозреваемых отправили под стражу.

В Черкасской области задержан работник ТЦК и СП и двое его сообщников. Они за 3 тысячи долларов пообещали поставить призывника на военный учет.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, военкома, медика и еще одно гражданское лицо подозревают в получении взятки в размере 3 тысяч долларов.

За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на военный учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.

Задержание в Черкасской области / Фото: Офис генерального прокурора

Подозреваемые были задержаны. Им инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Задержание военкома в Черкасской области / Фото: Офис генерального прокурора

Одного из фигурантов дела уже отправили под стражу. Двум другим подозреваемым суд еще должен избрать меру пресечения. Продолжается следствие.

Задержание военкома в Черкасской области / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

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