В Черкасской области военком попался на взятке от призывника: что он ему пообещал

Одного из подозреваемых отправили под стражу.
В Черкасской области задержан работник ТЦК и СП и двое его сообщников. Они за 3 тысячи долларов пообещали поставить призывника на военный учет.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, военкома, медика и еще одно гражданское лицо подозревают в получении взятки в размере 3 тысяч долларов.
За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на военный учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.
Подозреваемые были задержаны. Им инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Одного из фигурантов дела уже отправили под стражу. Двум другим подозреваемым суд еще должен избрать меру пресечения. Продолжается следствие.
Напомним, Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.
Читайте также:
- Чистки в ТЦК: как и кем заменят уволенных руководителей военкоматов
- НАПК начало 135 мониторингов образа жизни военнослужащих
- Доплатил подчиненным почти миллион за фейковые бои: суд арестовал военкоматами Донбасса