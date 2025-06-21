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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Черкасской области военный ТЦК сбил велосипедистку и скрылся: реакция ведомства

Военный ТЦК сбил женщину, из-за чего ее телесные повреждения госпитализировали в больницу.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ДТП

ДТП / © Facebook / Патрульна поліція Києва

В Черкасском ТЦК прокомментировали информацию о ДТП с участием военнослужащего. Так, 19 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Чорновила в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК.

Детали ДТП с участием военного ТЦК в Черкасской области

Как отмечается, полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию органам национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.

«Приносим искренние извинения потерпевшей по ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления», — резюмировали в сообщении.

Ранее в Сети распространялась информация о том, что автомобиль, попавший в ДТП в городе Изяслав Шепетовского района, якобы принадлежит военным Шепетовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В ведомстве отреагировали.

Так, автомобиль, ставший участником ДТП, не принадлежит военнослужащим Шепетовского района.

«Официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Ни транспортное средство, ни фигурирующие в видеоматериалах военнослужащие не имеют никакого отношения к Шепетовскому районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки», — подчеркнули в ТЦК.

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