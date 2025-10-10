В Черкасской области военный убил 2-летнего ребенка, который его раздражал

Мужчина будет отбывать срок / © Freepik

Реклама

В Черкасской области военнослужащий приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное убийство 2-летнего ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«В декабре 2024 года военнослужащий, находясь в доме по месту жительства в Черкасской области, действуя умышленно и из-за недовольства поведением малолетнего двухлетнего сына своей сожительницы, дважды бросил ребенка на пол. От полученных травм — переломы костей черепа, ушиб головного мозга и кровоизлияния — ребенок умер», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Выводы судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что смерть наступила от тяжелой травмы головы, полученной в результате нескольких ушибов тупым предметом.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина забил любовницу деревянной палкой.