Украина
884
1 мин

В Черкасской области военный убил 2-летнего ребенка, который его раздражал

В день убийства мужчина находился у своей сожительницы. Экспертиза доказала, что смерть ребенка наступила от тяжелой травмы головы.

Вера Хмельницкая
Мужчина будет отбывать срок

Мужчина будет отбывать срок / © Freepik

В Черкасской области военнослужащий приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное убийство 2-летнего ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«В декабре 2024 года военнослужащий, находясь в доме по месту жительства в Черкасской области, действуя умышленно и из-за недовольства поведением малолетнего двухлетнего сына своей сожительницы, дважды бросил ребенка на пол. От полученных травм — переломы костей черепа, ушиб головного мозга и кровоизлияния — ребенок умер», — говорится в сообщении ведомства.

Выводы судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что смерть наступила от тяжелой травмы головы, полученной в результате нескольких ушибов тупым предметом.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина забил любовницу деревянной палкой.

884
