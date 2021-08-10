В Черкасской области задержали парня, который сжег государственный флаг

19-летний молодой человек в нетрезвом состоянии сорвал флаг с админздания сельсовета и поджег его на земле.

Полиция начала уголовное производство по факту надругательства над государственным символом в селе Петрушки Черкасской области. По подозрению в сожжении флага задержали 19-летнего жителя соседнего села Глушки.

Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе Нацполиции.

Накануне в Звенигородский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что с админздания старостата в селе Петрушки исчез государственный флаг Украины.

Работники полиции выехали на место и, пообщавшись с местными жителями, установили, что в ночь на воскресенье, 8 августа, у здания сельского совета видели компанию парней из соседнего села. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, бросил его на землю и поджег.

Личность 19-летнего жителя села Глушки, которого подозревают в надругательстве над государственным символом, полицейские установили. Его задержали и доставили в отделение полиции, где выясняют все обстоятельства произошедшего.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее на Волыни пьяный 19-летний парень повредил флагшток, умышленно разорвал государственный флаг Украины и потоптался по нему. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Горохов" в поселке Марьяновка Луцкого района.

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