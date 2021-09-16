В Черкасской области женщина из-за ревности убила подругу

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В г. Смела Черкасской области женщина во время застолья убила свою подругу. Трагедия произошла из-за ревности.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

Известно, что компания с 2 мужчин и 2 женщин вместе выпивали. Между женщинами из-за ревности возник конфликт во время которого одна из женщин выхватила нож и зарезала подругу.

Потерпевшая от полученных травм скончалась. Нападавшую задержали, она призналась в содеянном.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области 14-летний подросток погиб от взрыва.

[media type="video" id="387440149"

Новости Украины: в Кропивницком избрали меру пресечения водителю, которая убила мать троих детей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку