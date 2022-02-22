В Черкасской области женщина родила ребенка прямо во время движения "скорой"

Роды прошли успешно.
На Каневщине (Черкасская область) женщина родила ребенка в карете скорой помощи.
Об этом рассказала "Суспільне" пресс-секретарь областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.
По словам Ирины Назарок, 22 февраля около четырех часов утра бригада экстренной помощи получила вызов о родах в селе Копиевата.
"В диспетчерскую позвонила по телефону 29-летняя беременная женщина и попросила помощи, поскольку у нее отошли воды. Туда ехать было около 20 километров. Впрочем, дорога местами непроходимая",- сказала Назарок.
Бригада медиков добралась до места вызова и забрала беременную.
"Только медики выехали из села, у женщины началась активная фаза родов. Поэтому фельдшер помогла женщине родить в автомобиле во время движения", — рассказала пресс-секретарь.
"Я очень волновалась. Приехала, уже были потуги, но надеялись, что успеем довезти. Конечно, переживала: только водитель за рулем и я одна. Это ведь не в роддоме, когда есть несколько сотрудников. Хорошо, что ребенок родился без осложнений", — добавила Валентина.
Ранее стало известно, что в Закарпатской области женщина родила седьмого ребенка в карете скорой помощи.
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