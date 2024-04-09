В Черкасской области жестоко убили 17-летнего парня: что известно

В Черкасской области жестоко убили 17-летнего парня. Полиция уже задержала двоих подозреваемых.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Мать просит о помощи

Как написала мать погибшего, семья переехала в село Набутов Черкасской области из Краматорска. Мужчина пошел служить в ряды ВСУ. В ночь с 3 на 4 апреля сын ушел гулять и больше домой не вернулся. На следующий день мать сообщили, что сына больше нет в живых.

"Я боюсь, что мое дело может быть не раскрыто и забыто, а виновные не понесут наказание. Поэтому обращаюсь к каждому из вас! Подскажите, пожалуйста, контакты людей, органов, организаций телепрограмм, которые предоставили бы делу огласки и помогли правосудию", – поделилась она.

Женщина требует максимального распространения и огласки. Она будет благодарна за любую информацию и совет по телефону: +380509605439 (Редько Валентина Александровна).

Подозреваемым грозит пожизненное

По сообщению полиции, в одном из сел Черкасского района правоохранители в поле обнаружили тело 17-летнего парня, засыпанного землей. Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в жестоком убийстве несовершеннолетнего. В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

"В умышленном убийстве, ч. 2 ст. 115 УК Украины, подозревают двух местных жителей, 18 и 20 лет. За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы", – подытожили правоохранители.

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