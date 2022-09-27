В Черкасской сторонник сторонник РФ планировал присоединиться к боевому подразделению "кадыровцев"

Путинский приспешник распространял прокремлевскую пропаганду. Он также оправдывал враждебные действия оккупантов и планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения "Ахмат", который более известен как ОМОН, Росгвардии в Чеченской Республике.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленником оказался житель Северодонецка Луганской области. В июле этого года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока.

Украинец пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу, которая заключалась в проведении взрывной деятельности на территории региона. Кроме того, он часто высказывался среди местных жителей в поддержку вторжения РФ, оправдывал ракетные удары по украинским городам и другим военным преступлениям захватчиков.

Напомним, в Николаеве будут судить 47-летнего местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве со страной-агрессорской Россией. Следствие установило, что мужчина передавал российской стороне информацию о пребывании украинских войск и перемещении техники. Поклонник путинских войск был подписчиком специально созданного россиянином Telegram-канала. Там распространяли всю собранную информацию.

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