В Чернигов доставили месячный запас продуктов — Тимошенко

В Чернигов 7 апреля было доставлено несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье черниговчан на месяц.

. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Чернигов – наша крепость, которая своими «стенами» сохраняла целостность всей страны… Во время оккупации мы не оставляли город, проводили эвакуацию населения и пытались доставлять гуманитарную помощь в условиях очень сложной логистики», - написал Тимошенко в Телеграмм-канале.

Вместе с продуктовыми наборами в Чернигов доставили воду, муку, матрацы и строительные материалы. "И будем продолжать делать это каждый день", - добавил заместитель руководителя ОП.

Наиболее пострадавшим в Чернигове стал пригород. По словам Тимошенко, все будет отстроено в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о начале ремонта трассы М-06 Киев – Чоп, пострадавшей в результате российского ракетного удара.

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