В Чернигове 150 тысяч абонентов без света вследствие вражеской атаки

Энергетики приступят к восстановлению, когда разрешит ситуация с безопасностью.

Игорь Бережанский
Отключение света

В результате вражеской атаки на Чернигов в ночь на 25 марта около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Об этом информирует АО «Черниговоблэнерго».

«В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточено около 150 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговском районе», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью

Ранее сообщалось, что в Чернигове в ночь на 25 марта раздался взрыв на фоне вражеской атаки.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

