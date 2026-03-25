В Чернигове 150 тысяч абонентов без света вследствие вражеской атаки
Энергетики приступят к восстановлению, когда разрешит ситуация с безопасностью.
В результате вражеской атаки на Чернигов в ночь на 25 марта около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Об этом информирует АО «Черниговоблэнерго».
«В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточено около 150 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговском районе», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью
Ранее сообщалось, что в Чернигове в ночь на 25 марта раздался взрыв на фоне вражеской атаки.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.