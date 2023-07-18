В Чернигове адвоката, пришедшего по делу в ТЦК, силой удерживали и выписали повестку: детали

В одном из ТЦК Чернигова сотрудники военкомата насильно удерживали адвоката, пришедшего помочь своему клиенту.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Отмечается, что адвокат пришел в ТЦК, чтобы подать документы в рамках предоставления правовой помощи клиенту. Но там правозащитника задержали и вручили повестку.

Сотрудники военкомата сообщили адвокату, что он не может покинуть помещение, не назвав никаких причин.

После этого они завели юриста к руководителю Территориального центра комплектования и закрыли дверь. Попытка выяснить правовые основания такого поведения вооруженных работников у начальника также остались напрасными.

"Я вас никуда не отпускаю", – отметил руководитель ТЦК, после чего выписал и вручил повестку.

Национальная ассоциация адвокатов отмечает, что речь идет о факте нарушения ст.ст. 19, 28, 29 Конституции Украины, которые гарантируют, что "никто не может быть вынужден делать то, что не предусмотрено законодательством, каждый имеет право на уважение его достоинства, а также на свободу и личную неприкосновенность".

Комитет направил письма руководству Офиса генпрокурору, ГБР и министру обороны Украины. Также расследование по этому делу начало ГБР.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники ТЦК остановили автобус и насильно задерживали мужчину, вытаскивая из салона.

Также недавно в Хмельницкой области представители ТЦК ворвались в частный дом местного жителя и угрожали сломать ему ногу.

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