В Чернигове будут увольнять депутатов и руководителей предприятий, выехавших из города

Мэр города говорит, что депутат в эти трудные дни должен быть со своими избирателями и помогать им.
В Чернигове увольняют с должностей депутатов и руководителей предприятий, которые в военное время покинули город.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
"Депутаты-руководители коммунальных предприятий и управлений, которые в определенный момент приняли решение покинуть город, будут уволены со своих должностей", — написал мэр города.
Атрошенко убежден, что ответственность избранника народа значительно выше, чем у простых черниговцев или представителей бизнеса, вынужденных уехать.
"Считаю, что депутат в эти трудные дни должен быть со своими избирателями и помогать им, а также со своими коллективами. У депутатов-мужчин, которые этого не делали, никаких оправданий быть не может", — подчеркнул мэр Чернигова.
Напомним, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус просит пока не возвращаться домой жителей областного центра.
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