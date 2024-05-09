В Чернигове дочь расстреляла отца-тирана: видео с места трагедии

В Чернигове правоохранители задержали 21-летнюю девушку. По данным следователей, во время ссоры она застрелила своего 50-летнего отца из боевого пистолета. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

О деталях трагедии пишет "Суспільне".

Все произошло 6 мая в доме на проспекте Левко Лукьяненко. Соседки рассказали, что отец издевался над дочерью. Были годами слышны побои и крики, даже ребра ломал ей. Жена тоже не уходила от домашнего тирана. Мотивировала тем, что без него не может.

"Он ее довел", – убеждены соседи.

"Она терпела. Только как за ней он гонится, так она прячется в туалет и визг такой. Ребро переломить, ну как вы думаете? Очень бил. Она такая умничка, она в институте сама, за свои деньги училась. У него же еще ружье было, бегал с ружьем", — рассказала соседка Ольга Алексеевна.

"Предварительно известно, что в квартире между официально неработающим отцом и его дочерью-студенткой возник конфликт. На почве неприязненных отношений девушка совершила шесть выстрелов отцу в спину из боевого пистолета", – официально заявили в полиции.

С места совершения преступления полицейские изъяли ряд доказательств и орудие убийства.

Полиция задержала подозреваемую в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Задержанной грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Житомирской области мужчина жестоко зарубил топором родную мать, а затем пытался избежать ответственности за убийство.

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