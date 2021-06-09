В Чернигове голый водитель убегал от патрульних после ДТП

Мужчина разделся и бросился в реку.

Во вторник, 8 июня, в Чернигове 53-летний водитель — житель Луцка на автомобиле Skoda влетел в забор. Когда прибыли патрульные, мужчина бросился бежать. По дороге он разделся и прыгнул в реку Стрижень.

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Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции области Анну Чернявскую.

Сначала правоохранители получили вызов о том, что в районе Вала ездит автомобиль, водитель которого, вероятно, пьян. Когда патрульные уже направлялись на место происшествия, то на улице Музейной их остановили очевидцы и сообщили, что эта машина попала в ДТП возле дамбы на улице Береговой.

Виновник ДТП бросился бежать от правоохранителей. И все же патрульным удалось его задержать. Водитель вел себя агрессивно, из-за чего его госпитализировали в психо-неврологическую больницу.

"Патрульные вытащили его на берег и установили, что это житель Луцка, 1968 г.р. Водителя доставили в медучреждение для освидетельствования. Алкоголь не обнаружили. Относительно наркотического опьянения, пока результатов нет", — сказала пресс-секретарь патрульной полиции.

Авто нарушителя эвакуировали, а на водителя составили протокол по статье 124 — нарушение ПДД, что привело к ДТП.

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