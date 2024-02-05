В Чернигове хотели мобилизовать мужчину с переломом ключицы: суд его наказал за уклонение

На суде мужчина вину признал частично.
В Чернигове к испытательному сроку лишения свободы приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину. Он настаивал, что считается ограниченно подходящим, поскольку имеет перелом ключицы и не может служить в десантно-штурмовой бригаде.
Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда Чернигова.
По данным суда, мужчина 18 ноября 2022 года пришел в военкомат, где был признан годным к службе в армии. В декабре 2022 года он получил "боевую повестку", однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал частично. Он сообщил, что не скрывался от мобилизации и сразу пришел в ТЦК и СП. На момент прохождения ВВК у него был перелом правой ключицы, о чем сообщил врачам, в частности, хирургу и предоставил соответствующие медицинские документы, где был указан диагноз: многообломочный консолидированный перелом правой ключицы.
Впоследствии мужчина узнал, что его отправляют в 46-ю десантно-штурмовую бригаду, он отметил военным должностным лицам ОМТЦК и СП, что ограниченно пригодно и заявил, что согласен пойти служить в 72-ю бригаду, но ему отказали. Тогда мужчина написал отказ от мобилизации.
На суде медики сообщили, что у мужчины действительно проблемы со здоровьем, однако военные должны решать, куда его отправлять.
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного.
Напомним, на Хмельнитчине мужчина отказался от мобилизации, потому что ему не исполнилось 27 лет.
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