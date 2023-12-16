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В Чернигове и Херсоне прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
1 мин
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В Чернигове и Херсоне прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Опасность все еще продолжается / Фото: pixabay.com

Враг продолжает донимать украинцев.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в ночь на 16 декабря 2023 года в Херсоне и Чернигове прогремели мощные взрывы.

По предварительной информации, сработали силы ПВО.

Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Угроза со стороны вражеских беспилотников сохраняется.

"Движение ударных БПЛА:

1. БпЛА в Винницкой области в Бершадском районе и на границе Винницкой/Киевской/Житомирской областей, курс западный

2. БпЛА в районе Чернигова и Нежина в юго-западном направлении", — заявили Воздушные Силы ВСУ

Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
514
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