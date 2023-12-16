В Чернигове и Херсоне прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Враг продолжает донимать украинцев.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в ночь на 16 декабря 2023 года в Херсоне и Чернигове прогремели мощные взрывы.
По предварительной информации, сработали силы ПВО.
Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Угроза со стороны вражеских беспилотников сохраняется.
"Движение ударных БПЛА:
1. БпЛА в Винницкой области в Бершадском районе и на границе Винницкой/Киевской/Житомирской областей, курс западный
2. БпЛА в районе Чернигова и Нежина в юго-западном направлении", — заявили Воздушные Силы ВСУ
Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО.
Читайте также: