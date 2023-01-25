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В Чернигове из школ эвакуировали учеников и учителей из-за сообщения о заминировании

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
1 мин
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В Чернигове из школ эвакуировали учеников и учителей из-за сообщения о заминировании

фото иллюстративное / Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Полиция проверяет информацию о взрывчатке в учебных заведениях.

Сегодня, 25 января, учеников и учителей из пяти школ в Чернигове эвакуировали из-за сообщений об заминировании.

Об этом сообщает "Суспильное".

Директор департамента по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА Сергей Болдырев подтвердил информацию о сообщении о "заминировании".

Он отметил, что полиция проверяет информацию о взрывчатке в пяти школах.

На месте работают соответствующие службы, учеников и учителей эвакуировали из учебных заведений.

Напомним, ранее во Львове"заминировали" несколько заведений, однако информация о взрывчатке не подтвердилась.

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Дата публикации
Просмотры
448
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