В Чернигове из школ эвакуировали учеников и учителей из-за сообщения о заминировании

Полиция проверяет информацию о взрывчатке в учебных заведениях.

Сегодня, 25 января, учеников и учителей из пяти школ в Чернигове эвакуировали из-за сообщений об заминировании.

Об этом сообщает "Суспильное".

Директор департамента по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА Сергей Болдырев подтвердил информацию о сообщении о "заминировании".

Он отметил, что полиция проверяет информацию о взрывчатке в пяти школах.

На месте работают соответствующие службы, учеников и учителей эвакуировали из учебных заведений.

Напомним, ранее во Львове"заминировали" несколько заведений, однако информация о взрывчатке не подтвердилась.

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