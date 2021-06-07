Развернут его в День Конституции.

200-метровый рушник по технологии IX века изготавливают в Чернигове. Представить его в городе хотят на День Конституции. А на День Независимости планируют развернуть и в Киеве. К работе привлечены представители всех территориальных общин Черниговщины, а также 10 местных нацменьшинств.

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Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, орнамент на полотенце наносят с помощью штампов с липы. Их красят, прикладывают к ткани, а затем бьют по ним молотком. Именно такую технологию и использовали более 10 веков назад. Штампов изготовили два десятка и закупили 20 литров краски. Полотенце будет длиной 200 метров и шириной 2,2 м.

Новости Украины: в Чернигове изготавливают 200-метровый рушник по технологии IX века

"Мы теперь ищем место, где мы в Чернигове сможем его развернуть, потому что даже и площадь, на которой мы планировали, она — 160 метров, то есть нам придется, наверное, перекрывать движение, чтобы продемонстрировать Черниговщине такое творчество", — рассказала председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко.

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