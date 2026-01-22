В Чернигове катавшегося на велосипеде 43-летнего ветерана избили патрульные: детали

Нога на голове ветерана: в Чернигове патрульные жестоко задержали воина с инвалидностью

В Чернигове 43-летний ветеран войны, «списанный» из-за полученных на фронте тяжелых ранений, обвиняет полицейских в избиении.

Об этом передают Офис генпрокурора и «Суспільне Чернігів».

Дмитрий Тютюнник в ряды ВСУ добровольно присоединился в 2022 году, выполнял боевые задания на востоке и юге Украины. В апреле 2024-го получил тяжелое ранение у Мирнограда Донецкой области.

«Прооперировали меня, удалили глаз, вставили пластмассовую пластинку. Я пролежал 18 дней в коме. Затем пришел в себя. Я восстанавливался, прошло три месяца, и потом у меня начались приступы эпилепсии», — рассказал защитник.

Дмитрий рассказывает, что в реабилитации физически и морально ему помогает катание на велосипеде. Однако однажды вечером защитника догнала полицейская машина. В то, что произошло дальше, трудно поверить.

«Мигалки включились. И потом эта машина меня догоняет, и начинают мне орать, чтобы я остановился. Я говорю: „Причина?“. Они говорят: „Надо документы посмотреть“. Я говорю: „Я ничего не сделал, я ничего не нарушил“. Они говорят: „Остановитесь“. Я говорю: „Нет“. И дальше по этой дороге медленно двигаюсь, я никуда не убегал, ничего у меня не было. Они передо мной выехали на машине, я остановился, я просто велосипед развернул, там ехать было невозможно, потому что там снег был», — рассказывает ветеран.

Тогда один из патрульных полицейских применил к нему силу. Мужчина сразу предупредил полицейских, что является ветераном войны и имеет инвалидность. Однако это их не остановило.

«Я начал говорить, что я ветеран войны, инвалид, что „не делайте ничего, у меня все документы с собой, у меня все есть“. Он (патрульный полицейский, ред.) ничего не слушал, начал руку тянуть назад. Я говорю, что у меня левая рука была вывихнута, это такое часто случается при эпилепсии. Он никак не реагировал, вывихнул мне левую руку. Но я уже ощутил, что в тело перешла теплота, уже начинает пропадать сознание. И он мне наручники одевает. Потом он меня тянет к машине», — вспоминает защитник.

Затем Дмитрия привезли в районное управление Нацполиции. Там патрульный снова применил к нему силу, хотя мужчина уверяет, что никакого сопротивления не оказывал.

«Не было никакого сопротивления от меня. Я то вставал, то сидел на стуле. И потом он уже сказал: „Если ты будешь так себя вести, я тебя побью“. Здесь ему я уже надоел. Он срывается. Я быстренько сажусь на стульчик и говорю: „Все-все, я сижу“. А я стоял просто ничего не делал. Он берет меня, хватает, изо всех сил бросает об пол. И садится на этот стульчик. И на голову мне ставит ногу. И это в таком виде я лежал там. Они еще поставили камеру здесь. Это должно все тоже быть зафиксировано…», — отмечает ветеран.

Впоследствии мужчине стало плохо. Наконец полицейские сняли наручники и вызвали скорую. Врачи госпитализировали его в нейрохирургическое отделение областной больницы. В медучреждении у него диагностировали, в частности, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения.

«Сотрясение мозга, ушиб здесь, ушиб на шее. Вывихнутую руку не зафиксировали, потому что я сам ее выровнял. Но до сих пор эта часть вся болит», — говорит о своем диагнозе Дмитрий

Что ответили правоохранители

На странице Черниговской патрульной полиции в Facebook появилась публикация предположительно этого конфликта. Полицейские указывают, что фигурант — 43-летний местный житель, но не уточняют, что он — ветеран войны.

Патрульные оправдываются, что мужчина в темное время суток двигался по проезжей части без включенного белого фонаря спереди и красного — сзади, чем нарушал требования ПДД.

«Патрульные остановили мужчину в пешем порядке. В ходе задержания он оказывал сопротивление и вел себя агрессивно, в связи с чем патрульные применили физическую силу и специальные наручники. 43-летний задержанный неоднократно высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских, на замечания не реагировал и продолжал дерзкое поведение», — уверяют полицейские.

Офис генпрокурора проверит действия патрульных

Прокуратурой начато расследование по факту возможного превышения полномочий полицейскими по ветерану войны. По факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции во время задержания ветерана войны в Чернигове зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК.

Реакция властей

На скандал отреагировал заместитель начальника Черниговской областной военной администрации Иван Ващенко.

Он заверил, что ветерану Дмитрию Тютюннику оказана вся необходимая помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Но эта ситуация — еще одно напоминание о том, как общество, травмированное войной, нуждается в адаптации под новые вызовы. Помним: человечность — последняя линия обороны. И это касается как людей при исполнении, так и любого», — говорит представитель ОВА.

