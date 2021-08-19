В Чернигове мужчина пытался сжечь себя и офис газовой компании

В Чернигове мужчина пытался сжечь себя и офис газовой компании

Черниговец несколько дней оставался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме.

В Чернигове полиция предотвратила попытку самосожжения местного жителя. Сейчас жизни и здоровью гражданина, персонала и посетителей учреждения ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

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"Сегодня около 14 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что у здания компании которая обслуживает потребителей газа неизвестный мужчина разлил топливо и угрожает поджечь себя и офис", — говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место, установили, что побудило гражданина прибегнуть к таким действиям: 61-летний черниговец несколько дней оставался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.

"Полицейские отреагировали мгновенно — отобрали у мужчины спички и горючее вещество. Жизни и здоровью гражданина, персонала и посетителей учреждения ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Напомним:

В Донецкой области 36-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Во время задержания он пытался сжечь и полицейских.

Во время задержания он пытался сжечь и полицейских. А в Бердянске Запорожской области Бердянский городской суд вынес решение по уголовному преступлению, которое совершил 12-летний местный школьник. Он облил легковоспламеняющимся веществом своего сверстника и поджег.

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