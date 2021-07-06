В Чернигове мужчина во время движения выпал из маршрутки: пассажир в тяжелом состоянии

В Чернигове мужчина во время движения выпал из маршрутки: пассажир в тяжелом состоянии

Пассажир выпал из аварийного выхода транспортного средства.

В Чернигове во время движения из маршрутки выпал пассажир. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, он в больнице.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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Известно, что пассажир ехал в салоне маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ". Так, во время движения он выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги.

Все произошло на улице Ивана Мазепы возле дома 78А накануне вечером. В результате инцидента пассажир получил тяжелые травмы. Его экстренно госпитализировали в Черниговскую областную больницу.

Напомним, в Харькове во время движения загорелась маршрутка I-VAN, в салоне которой ехали пассажиры. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

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