В Чернигове мужчина выстрелил в собаку: как его могут наказать — подробности инцидента

В Чернигове 50-летний мужчина на автостоянке несколько раз выстрелил в собаку из травматического пистолета. Животное с травмами доставили в ветеринарную клинику, пока угрозы его жизни нет. У злоумышленника изъяли оружие и патроны, дело расследует полиция.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.

Как рассказали полицейские, утром в пятницу, 10 мая, поступило сообщение от охранника одной из автостоянок города.

Мужчина сообщил, что владелец автомобиля, который пришел на стоянку за своим транспортным средством, по хулиганским мотивам произвел несколько выстрелов из травматического оружия по собаке, находившейся на территории автостоянки.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции.

Злоумышленник дал показания. Полиция изъяла у него пистолет, из которого, вероятно, были произведены выстрелы. Оружие и патроны направили на проведение экспертных исследований.

Следователь полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

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