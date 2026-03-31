В Чернигове мужчина подорвал гранату в многоэтажке: какие последствия

Мужчина взорвал гранату

Реклама

В Чернигове вчера, 30 марта, раздался взрыв в многоэтажке. Мужчина взорвал учебную гранату.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Что известно об инциденте

Как сообщается, около 18:00 30 марта к правоохранителям обратилась жительница одного из домов. Она сообщила, что ее сосед в состоянии алкогольного опьянения взорвал неизвестное устройство в коридоре на 9 этаже. Затем он вернулся в свою квартиру.

Реклама

Следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог со служебной собакой и патрульные отправились на место водителя.

«На лестничной площадке на 9 этаже 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру 82-летней соседки и в ее присутствии совершил подрыв учебной гранаты, после чего вернулся в свою квартиру», — сообщили представители полиции Черниговской области.

Злоумышленник был задержан, его содержат под стражей. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигурнату грозит наказание: от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Киеве правоохранители задержали иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал прохожим гранатой. Мужчина вел себя агрессивно, провоцировал конфликты и достал боеприпас прямо на улице. На место инцидента оперативно прибыли полицейские и взрывотехники, задержавшие злоумышленника и изъявшие у него гранату Ф-1. Нарушителем оказался 47-летний иностранец. Ему грозит до семи лет лишения свободы.