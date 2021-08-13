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В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского

В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

Олег Шерпатый погиб 12 августа в результате ДТП.

В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате не выжил сотрудник полиции.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Отмечается, что авария произошла около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", — сообщают в полиции.

Напомним:

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