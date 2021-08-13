В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского

Олег Шерпатый погиб 12 августа в результате ДТП.
В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате не выжил сотрудник полиции.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Отмечается, что авария произошла около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.
"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", — сообщают в полиции.
Напомним:
- В результате столкновения служебного автомобиля патрульной полиции с машиной Hyundai, которое 5 марта произошло на трассе Киев-Одесса в Одесской области, погиб старший лейтенант полиции, сотрудник Могилев-Подольского райотдела полиции в Винницкой области, который вместе с тремя коллегами ехал в Одессу.
- Также в ДТП вблизи села Малая Севастьяновка Уманского района Черкасской погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его жена и 12-летняя дочь.