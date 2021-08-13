В Чернигове на пешеходном переходе водитель насмерть сбил полицейского: подробности и фото

В Чернигове на пешеходном переходе водитель насмерть сбил полицейского: подробности и фото

Полицейский от полученных травм погиб на месте ДТП.

В Чернигове на улице Рокоссовского в четверг, 12 августа, автомобиль сбил 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции областной полиции. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.

Авария произошла в 21:00. По предварительным данным, полицейский, держа в руках велосипед, стоял на островке безопасности, когда он рушил нерегулируемым пешеходным переходом, его сбил автомобиль, за рулем которого была 31-летняя водитель.

От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия. Водитель задержан. Ей инкриминируют часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Напомним, в ДТП вблизи села Малая Севастьяновка Уманского района Черкасской погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его жена и 12-летняя дочь.

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