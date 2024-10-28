В Чернигове на улице обнаружили в луже крови женщину: подробности жуткого преступления

В Чернигове тело женщины обнаружили с ножевым ранением во дворе дома по улице Максима Загривного. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Об этом сообщили в полиции в регионе.

"Женщина была с ножевым ранением и кровотечением. Рядом с ней лежал нож со следами крови", — отмечают правоохранители.

Во время обследования дома и близлежащей территории полицейские обнаружили мужчину с признаками опьянения, у которого на одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь.

Подозреваемый был задержан в тот же день.

Как сообщает полиция, убийца ударил женщину ножом в бедро. Его подозревают в том, что он умышленно нанес тяжкие телесные повреждения своей сожительнице, от которых она скончалась. Мужчине – 44 года. Он не отрицал своей причастности в содеянном.

Предварительно известно, что он со своей 45-летней сожительницей вместе распивали спиртные напитки и поссорились. Мужчина ударил женщину ножом в бедро. Возникло кровотечение, которое оказалось смертельным.

В частном доме полицейские изъяли ряд вещественных доказательств.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.

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