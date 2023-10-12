В Чернигове неизвестные поломали сирены оповещения о тревоге

Сегодня, 12 октября, в Чернигове неизвестные намеренно повредили линии, обеспечивающие работу сирен.
В городе не работало 24 сирены. Всех их пришлось быстро чинить после умышленного повреждения.
Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Внимание! В Чернигове продолжаются работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, после умышленного их повреждения посторонними лицами", — сообщил он.
Впоследствии Чаус добавил, что все 24 сирены, не работавшие на линии, удалось починить.
Напомним, в Киеве утром 12 октября прозвучала сирена, но воздушная тревога объявлена не была. Впоследствии выяснилось, что это было тестирование системы оповещения Печерского района.
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