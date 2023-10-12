В Чернигове неизвестные поломали сирены оповещения о тревоге

Сегодня, 12 октября, в Чернигове неизвестные намеренно повредили линии, обеспечивающие работу сирен.

В городе не работало 24 сирены. Всех их пришлось быстро чинить после умышленного повреждения.

Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Внимание! В Чернигове продолжаются работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, после умышленного их повреждения посторонними лицами", — сообщил он.

Впоследствии Чаус добавил, что все 24 сирены, не работавшие на линии, удалось починить.

Напомним, в Киеве утром 12 октября прозвучала сирена, но воздушная тревога объявлена не была. Впоследствии выяснилось, что это было тестирование системы оповещения Печерского района.

Читайте также: