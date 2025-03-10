В Чернигове неизвестный ограбил ребенка: полиция обнародовала шокирующие подробности и фото

Полиция по горячим следам разыскала и задержала 28-летнего черниговца, который выхватил у мальчика смартфон и скрылся.

В Чернигове неизвестный ограбил ребенка.

Об этом сообщила полиция Черниговской области в соцсетях.

Полиция за горячим следом разыскала и задержала 28-летнего черниговца, отобравшего у ребенка мобильный телефон и скрывшегося.

"Вчера, 9 марта, около 19 часов в полицию поступило сообщение от 13-летнего мальчика о том, что на улице в Чернигове к нему подбежал неизвестный мужчина и забрал его мобильный телефон, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл наряд управления патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции. Патрульные оперативно разыскали злоумышленника.

Грабителем оказался 28-летний житель Чернигова / Фото: Поліція Чернігівської області

Следователи полиции задержали причастного к ограблению мужчину.

По этому факту полицейские расследуют уголовное производство по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). За такое действие закон предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве молодчик напал на военного и ограбил.

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