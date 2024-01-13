В Чернигове обломки сбитых ракет упали в частном секторе: какие последствия (фото)

Прошло без пострадавших местных жителей.
В субботу, 13 января, во время массированного ракетного удара в небе над Черниговом сработали силы ПВО. Обломки сбитых воздушных целей рухнули в частном секторе города.
В отделе коммуникации полиции Черниговской области показали последствия атаки на город.
"Обломками вражеской ракеты нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.
Впрочем, в результате попадания обломков ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений. Кроме того, одно здание практически разрушено. В полиции также сообщают, что в ближайшем к эпицентру происшествии дворе от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели.
Полиция продолжает работать на месте атаки и проводит документирование ее последствий.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Местные власти сообщили, что сработали силы ПВО. Сирены в области звучали с 06:21 до 08:12.