В Чернигове обломки сбитых ракет упали в частном секторе: какие последствия (фото)

В субботу, 13 января, во время массированного ракетного удара в небе над Черниговом сработали силы ПВО. Обломки сбитых воздушных целей рухнули в частном секторе города.

В отделе коммуникации полиции Черниговской области показали последствия атаки на город.

"Обломками вражеской ракеты нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Впрочем, в результате попадания обломков ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений. Кроме того, одно здание практически разрушено. В полиции также сообщают, что в ближайшем к эпицентру происшествии дворе от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели.

Полиция продолжает работать на месте атаки и проводит документирование ее последствий.

РФ ударила ракетами по Чернигову / Фото: УМВД в Черниговской области

Обломки сбитых ракет рухнули в частном секторе Чернигова. / Фото: УМВД в Черниговской области

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Местные власти сообщили, что сработали силы ПВО. Сирены в области звучали с 06:21 до 08:12.

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