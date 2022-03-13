Такое решение принято из-за того, что авианалет может повториться в любую минуту.
В Чернигове остаются проблемы со связью, поэтому горожан призывают оставаться этой ночью в укрытиях.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"В связи с тем, что и дальше остаются проблемы со связью, в департаменте гражданской защиты Черниговской ОГА просят всех оставаться в укрытиях эту ночь", — отметил он.
Чаус добавил, что такое решение принято из-за того, что авианалет может повториться в любую минуту.
Напомним, в Чернигове, где кафиры разбомбили общежитие, спасатели ликвидировали пожар в нем. Есть погибший и раненый. Семь человек удалось спасти.
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