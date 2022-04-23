В Чернигове от рук оккупантов погибли более 700 мирных жителей

В Чернигове в результате обстрелов армии Российской Федерации погибли более 700 мирных жителей.

На главном кладбище областного центра через три недели после освобождения от российских оккупантов до сих пор копают новые могилы. Два участка кладбища уже полны захоронений. На третий – копают новые ямы.

Об этом сообщил BBC глава горсовета Александр Ломако.

Отмечается, что на части могил появились цветы и лампадки. Вероятно, их уже поставили родственники погибших. На остальном пока только таблички на деревянных крестах с именами, а также датами рождения и смерти.

Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

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