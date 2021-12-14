В Чернигове отстраненная от работы из-за отсутствия вакцинации преподавательница выиграла суд

В Чернигове суд впервые отменил постановление об отстранении от работы из-за отсутствия прививки.

В Чернигове отстраненная от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса преподавательница хореографии выиграла судебное дело. Это первое подобное решение, удовлетворенное судом в Чернигове.

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Об этом "Суспильному" рассказал адвокат заявительницы Константин Серкин.

По решению Деснянского районного суда, работодатель также должен выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения от работы с 8 ноября 2021 года.

В свою очередь в Черниговском музыкальном колледже имени Л. Ревуцкого, где работала заявительница, еще не знают, будут ли подавать апелляцию на это решение суда.

"Решение суда нужно выполнять или подавать апелляцию. Когда решение суда поступит к нам, будем вместе с юристом департамента культуры думать о подаче апелляции", – сказал директор Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого Владимир Суховерский.

По его словам, в музыкальном колледже есть четыре человека, указанных в приказе об отстранении от работы.

Напомним, с 8 ноября в Чернигове непривитых от COVID-19 педагогов начали отстранять от должности без сохранения заработной платы. Отстранению подлежали уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации против коронавируса.

Отметим, ранее медицинский адвокат Александр Гришаков объяснил, почему принудительная вакцинация украинцев против COVID-19 незаконна.

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