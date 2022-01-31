В Чернигове патрульный насмерть сбил мужчину

Пешеход погиб на месте.

В Чернигове, на улице Ремесленной, произошло ДТП: автомобиль Renault Мegane сбил пешехода.

Об этом "Суспильному" сообщил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копистко.

По предварительной информации, 63-летний пешеход двигался вне пешеходного перехода, поэтому водитель его не заметил. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. За рулем автомобиля находился 26-летний сотрудник патрульной полиции.

"Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования. Информация передана в ДБР и прокуратуру", — отметил Копистко.

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Напомним, что Государственное бюро расследований расследует несколько случаев издевательства правоохранителей над рядовыми гражданами в разных городах Украины. Виновных обещают привлечь к ответственности.

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