В Чернигове пенсионера обвинили в краже колбасы в "АТБ": что решил суд

Суд в Чернигове оправдал пенсионера по обвинению в краже колбасы / © www.freepik.com/free-photo

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В Чернигове суд закрыл дело в отношении местного пенсионера, которого работники супермаркета «АТБ» и правоохранители обвинили в похищении палки колбасы. Мужчина доказал в суде, что только щупал товар на полке, чтобы понять, сможет ли его прожевать.

Об этом говорится в Едином госреестре судебных решений.

Суд за палку «Дрогобицької»

Согласно протоколу полиции, инцидент произошел 15 февраля 2026 года в магазине «АТБ». Правоохранители утверждали, что пенсионер тайно похитил с полки колбасу «Дрогобицька» стоимостью 207 грн. 90 коп.

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На мужчину составили админпротокол по ч. 1 ст. 51 КУоАП (мелкое хищение чужого имущества).

«Купил только хлебцы»: версия пенсионера

В судебном заседании обвиняемый категорически отрицал свою вину. Он объяснил, что действительно приходил в супермаркет и рассматривал товар, однако колбасу в карман не клал и вне кассы не выносил.

«У меня нет зубов, поэтому я щупал колбасу, чтобы понять, мягкая ли она. Накануне я тоже был в магазине и щупал ее, но купил только булочку и хлебцы. На следующий день увидел другую колбасу, пощупал, но снова купил только хлебцы. Когда же пришел 17 февраля, мне сказали, что я украл колбасу и вызвали полицию», — рассказал пенсионер в суде.

Что решил суд

Исследовав видеозапись с камер наблюдения, суд установил, что на кадрах зафиксировано только то, как мужчина рассматривает товар на полках, берет его в руки и кладет обратно на место.

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На видео отсутствует факт сокрытия колбасы в карман или выхода из магазина без оплаты товара. Объяснение пенсионера о том, что он только оценивал товар, полиция и администрация магазина опровергнуть не смогли.

Сам по себе протокол об админправонарушении не является императивным доказательством вины, если он не подтвержден другими безоговорочными доказательствами.

Судья отметила, что суд не имеет права брать на себя функции обвинения и самостоятельно искать доказательства виновности. Рассмотрение дела закрыли из-за отсутствия в действиях пенсионера состава административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что на Франковщине мужчина похитил у своей бывшей учительницы почти 1,5 млн грн.

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