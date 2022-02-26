В Чернигове погиб прокурор, который пошел в территориальную оборону

В Чернигове погиб прокурор, который пошел в территориальную оборону

Утрата среди прокуроров.

В Чернигове погиб работник прокуратуры области Дмитрий Розенко. Мужчина получил осколочное ранение.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Накануне мужчина ушел в территориальную оборону, чтобы защищать город от оккупантов.

"24 февраля Дмитрий записался в территориальную оборону. Вчера вечером с ним была потеряна связь. Сегодня пришло это черное известие. Скучаем. Сочувствуем. Не простим. Отплатим врагу по закону", - сообщила Венедиктова.