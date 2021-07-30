В Чернигове полиция взяла штурмом мужчину, который пытался изнасиловать ребенка

В Чернигове полиция взяла штурмом мужчину, который пытался изнасиловать ребенка

Злоумышленник забаррикадировался у себя дома.

В Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Он пригласил ребенка к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать. Впрочем, девочке удалось убежать.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

О преступлении полицейским сообщили родственники 13-летней девочки.

На место совершения преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, а также рота полиции особого назначения.

"На окнах дома правонарушителя наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. По просьбе полиции открыть дверь он категорически отказывался, фактически осуществив баррикадирование. В конце концов, полицейские вошли в помещение с привлечением спецподразделения и задержали мужчину", — сообщил и.о. заместителя начальника Черниговского районного управления полиции Роман Грига.

Правоохранители также получили информацию, что указывает на причастность этого человека к ряду аналогичных преступлений.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Николаевской области 15-летняя девушка заявила в полицию о том, что в ее квартиру ворвался бывший парень, с которым она не общается уже около шести месяцев, и начал угрожать ножом, после чего связал и изнасиловал.

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