В Чернигове посреди города вырос огромный гриб-монстр: появилось видео

Огромный гриб нашли прямо посреди Чернигова. На улице Магистратская мужчина наткнулся на дождевик-великан.

Поражающее видео находки опубликовал Telegram-канал «Труха Чернигов». Дождевик просто огромен, однако перезрел, поэтому в пищу уже не годится.

Гриб-дождевик или дождевик — настоящий деликатес

Как пишет Telegraf, гриб-дождевик еще называют, дождевик или пыльник. Эти названия он получил потому, что сухой дождевик, если на него наступить, или плеснуть ладонью, «пыхает» облаком мелких спор, напоминающих пыль.

Дождевики имеют шаровидную, иногда похожую на лампочку форму и не имеют ножки. Они белого или сероватого цвета. Бывают как маленькие, диаметром 2-3 см, так и настоящие великаны. Дождевик гигантский (Calvatia gigantea) может достигать впечатляющих размеров — до 50 см в диаметре, весом до 10-15 кг.

Это довольно распространенный представитель грибной семьи, произрастающий практически по всей территории Украины, Европы и Северной Америки. Его можно встретить как в хвойных, так и в лиственных лесах, на лесных полянах, опушках, а иногда даже в городских парках и на газонах. Сезон дождевиков начинается в июле и продолжается до поздней осени. Больше их появляется после обильных дождей, что и дало название этим грибам.

Дождевик съедобный и вкусный. Однако при одном условии: он должен быть молодым, упругим и белым внутри. Перезревая, внутри гриб становится желто-зеленым и приобретает неприятную консистенцию и запах. Он не становится ядовитым, но в пищу уже непригоден.

Дождевики считаются деликатесом во многих кухнях мира. Их вкус очень изящный, а структура напоминает нежный творог. Дождевики можно жарить, варить, добавлять в супы, а также мариновать.

Напомним, в Закарпатской области, на Драгобрате, туристы обнаружили гигантского гриба весом 3 килограмма.