В Чернигове приостановили работу "Пунктів незламності": в чем причина

"Пункти незламності" в городах Украины развернули в конце осени прошлого года из-за массированных ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре.

В Чернигове приостановили работу "Пунктів незламності" и перевели их в режим готовности, поскольку сейчас они не востребованы среди граждан.

Об этом во время совещания в горсовете 7 марта сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям городского совета Григорий Годун, передает "Суспільне".

"Пункти незламності переводят в режим готовности. Если не будет света и тепла более 24 часов, тогда Пункти незламності продолжат работать. Я лично проехал по Пунктам на Масанах и на Шерстянке и в 21 час там находились пара детей, которые заряжали свои гаджеты. Я думаю это решение – правильное", — сказал он.

Напомним, в Одесской области люди встали на защиту предпринимателя, которого оштрафовали на 17 тысяч за подзарядку их телефонов в блэкаут.

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